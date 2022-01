Gazzetta: Tuanzebe al Napoli, lo United chiede 20 milioni per il riscatto, il Napoli pronto a chiudere (Di sabato 1 gennaio 2022) Sulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà scrive di Axel Tuanzebe, il difensore centrale del Manchester United (in prestito all’Aston Villa) che sembra essere il primo acquisto di mercato del Napoli a gennaio. Sarà lui, con ogni probabilità, a rimpiazzare Manolas, partito per la Grecia. L’operazione Tuanzebe è simile a quella realizzata in estate con Anguissa, proveniente dal Fulham. Axel è giovane, ha appena compiuto 24 anni. “Siamo ai saluti. In realtà le riserve le aveva già sciolte il diretto interessato che, memorizzato l’interesse del Napoli, ha ordinato ai suoi agenti di chiudere subito. Operazione alla Anguissa, dicevamo, perché il prestito oneroso non dovrebbe andare oltre il mezzo milione, più o meno la cifra che era stata ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 gennaio 2022) Sulladello Sport Alfredo Pedullà scrive di Axel, il difensore centrale del Manchester(in prestito all’Aston Villa) che sembra essere il primo acquisto di mercato dela gennaio. Sarà lui, con ogni probabilità, a rimpiazzare Manolas, partito per la Grecia. L’operazioneè simile a quella realizzata in estate con Anguissa, proveniente dal Fulham. Axel è giovane, ha appena compiuto 24 anni. “Siamo ai saluti. In realtà le riserve le aveva già sciolte il diretto interessato che, memorizzato l’interesse del, ha ordinato ai suoi agenti disubito. Operazione alla Anguissa, dicevamo, perché il prestito oneroso non dovrebbe andare oltre il mezzo milione, più o meno la cifra che era stata ...

Advertising

zazoomblog : Gazzetta: Tuanzebe al Napoli lo United chiede 20 milioni per il riscatto il Napoli pronto a chiudere - #Gazzetta:… - napolista : Gazzetta: #Tuanzebe al #Napoli, lo United chiede 20 milioni per il riscatto, il Napoli pronto a chiudere Il difens… - Gazzetta_it : Via vai Serie A: Tuanzebe sbarca a Napoli, Criscito si prepara, andrà a Toronto - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, in arrivo Tuanzebe - sportli26181512 : Spalletti, c'è il difensore: alle battute finali la trattativa per Tuanzebe: Spalletti, c'è il difensore: alle batt… -