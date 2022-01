Fuga dall’Afghanistan: la storia di Atefa Ghafoory, giornalista, donna, perseguitata (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ un cerchio che non si chiude mai, la pena di Atefa Ghafoory, nata sotto il primo regime talebano e messa in salvo dopo il ritorno al potere dei talebani grazie a un intervento congiunto della Farnesina e del ministro Luigi Di Maio, grazie alla tenace insistenza dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, grazie all’organizzazione internazionale per le migrazioni Iom e alla fine anche grazie al governo svedese, poco prima di Natale. E’ un cerchio che non si chiude mai, una storia troppo grande per una donna di trentuno anni, cresciuta in estrema povertà e diventata una delle prime giornaliste laureate della terza città dell’Afghanistan, Herat – dove c’è stata la base militare italiana fino al giorno in cui è stata ammainata la bandiera, l’8 giugno scorso, e dove Atefa aveva portato un gruppo di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 gennaio 2022) E’ un cerchio che non si chiude mai, la pena di, nata sotto il primo regime talebano e messa in salvo dopo il ritorno al potere dei talebani grazie a un intervento congiunto della Farnesina e del ministro Luigi Di Maio, grazie alla tenace insistenza dell’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, grazie all’organizzazione internazionale per le migrazioni Iom e alla fine anche grazie al governo svedese, poco prima di Natale. E’ un cerchio che non si chiude mai, unatroppo grande per unadi trentuno anni, cresciuta in estrema povertà e diventata una delle prime giornaliste laureate della terza città dell’Afghanistan, Herat – dove c’è stata la base militare italiana fino al giorno in cui è stata ammainata la bandiera, l’8 giugno scorso, e doveaveva portato un gruppo di ...

