Francia | Efma premia Intesa Sanpaolo | è la banca più innovativa nelle vendite digitali

(Di sabato 1 gennaio 2022) Artificial Intelligent Sales, il programma di accelerazione delledi, è statoto da(European Financial Marketing Association) come miglior innovazione per la categoria Digital Marketing & Sales nell’ambito degliAccenture Banking Innovation Awards 2021. Laha vinto il confronto all’interno di un panel composto da 70 banche internazionali, che hanno complessivamente candidato 800 progetti innovativi. AI Sales nasce nel centro di eccellenza per il digital marketing di, realizzato in collaborazione con Accenture Interactive. Il programma si avvale dell’intelligenza artificiale per garantire standard di servizio che guardano ai leader commerciali ...

Dall'indagine condotta da EFMA in collaborazione con IIA emerge come le polizze digitali avranno nei ... Dall'indagine condotta da EFMA in collaborazione con Iia emerge come le polizze digitali avranno nei ...