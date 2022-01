Fracchia la belva umana | il ristorante del film esiste davvero?

(Di sabato 1 gennaio 2022) Una delle scene più famose dellaè ambientata in unmolto particolare: scopriamo selaè tra icomici più riusciti nella storia del cinema italiano. Diretto da Neri Parenti nel 1981, vede tra i principali interpreti Paolo Villaggio e Lino Banfi. Si tratta di un remake di Tutta la città ne parla, pellicola americana diretta da John Ford nel 1935. (screenshot video)Il divertentetratta le vicende dello sfortunato Giandomenico, un dipendente di un’azienda di merendine alle prese con l’incredibile somiglianza fisica con un terribile gangster noto come “la ...

Serenocome : Fracchia la Belva Umana Lino Banfi Benvenuti a sti frocioni - tesiearsi : @MadameA02 Fracchia la belva umana Ultimo tango a Zagarolo Gola profonda - Giancar00316273 : @darechd @InterCM16 Fracchia era la belva umana... ???? - gerypa : RT @gippu1: Compie oggi 40 anni un simbolo inarrivabile del cinema d'autore come 'Fracchia la Belva Umana' (Neri Parenti), che usciva al ci… - Gianluc31594503 : @staplica Come nel film ' Fracchia la belva umana ' ?!! -

Il regista, vanta un lungo sodalizio con Paolo Villaggio che ha diretto in molti film di Fantozzi e in Scuola di Ladri, Sogni mostruosamente proibiti, Pappa e Ciccia, la umana, ... Una delle scene più famose del film Fracchia la belva umana è ambientata in un ristorante molto particolare: scopriamo se esiste davvero.