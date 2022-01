(Di sabato 1 gennaio 2022) Qualche settimana fae la sua futura moglie hanno annunciato ufficialmente che non si sarebbero più sposati, così come i due avevano annunciato proprio sul ring di Dynamite lo scorso anno. Una decisione che ha causato un enorme flame controe Tay, rea quest’ultima di aver fatto cambiare idea allo spanish god, causando la rottura della coppia. Una situazione che è stata a lungo smentita dai due interessati, che non hanno mai però negato chiaramente la. Tayera arrivata persino a chiudere il suo account Twitter a causa delle polemiche e delle “falsità” a cui era sottoposta a suo dire. Oggi i due, con l’avvento del 2022, hanno voluto togliere ogni dubbio sulla situazione con alcuni post in cui si mostrano per la prima volta come una ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Tay Conti e Sammy Guevara ufficializzano la loro contestata relazione - - Tay_Blackthorn : queste foto WOW - taylorallison91 : RT @liampayne375792: harry e tay mi mandano le foto dei loro amati e io intanto sto con la nutella e himym sul divano - EdwardStyles94H : RT @liampayne375792: harry e tay mi mandano le foto dei loro amati e io intanto sto con la nutella e himym sul divano - liampayne375792 : harry e tay mi mandano le foto dei loro amati e io intanto sto con la nutella e himym sul divano -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Tay

MTV.IT

... grazie a un filtro,ha un cerchietto in testa che dice " I'm Feeling 2022 " ed è ... " Non dirlo, non dirlo, okay lo dico: ' Mi sento 32' " aveva scritto su Instagram postando ledel party.Taylor Swift is feeling 32 ! La cantante ha condiviso un sacco di belledalla sua festa di compleanno, che ha tenuto insieme all'amica e collega Alana Haim .ha compiuto 32 anni il 13 dicembre, mentre Alana ne compie 30 il 15 dicembre e durante il party hanno ...Non c’è dubbio, nell’ultimo periodo Tay Conti ha fatto parlare moltissimo di se sia per quanto fatto sul ring della AEW che fuori, pubblicando delle foto mozzafiato. Anche nella giornata di ieri la Su ...