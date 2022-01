FOTO Nicole Daza, la fidanzata di Marcell Jacobs è da urlo: curve perfette e Capodanno…Prada! (Di sabato 1 gennaio 2022) Marcell Jacobs è stato votato dalla Redazione di OA Sport come atleta italiano del 2021. D’altronde ha realizzato l’impresa più grande della storia del nostro sport, laureandosi campione olimpico dei 100 metri, la gara più prestigiosa in assoluto dei Giochi: non avremmo osato sperarlo nemmeno nel più dolce dei sogni. Come noto, da anni il nuovo Messia dell’atletica azzurra è legato sentimentalmente a Nicole Daza, dalla quale ha avuto anche i figli Antony e Megan. I due convoleranno a nozze il prossimo 17 settembre, giorno in cui l’ecuadoriana compirà 28 anni: pare che il matrimonio possa svolgersi sulle rive del Lago di Garda. Jacobs e la fidanzata hanno postato una FOTO sui rispettivi profili social, nella quale augurano buon anno ai follower: “Happy New Year to ... Leggi su oasport (Di sabato 1 gennaio 2022)è stato votato dalla Redazione di OA Sport come atleta italiano del 2021. D’altronde ha realizzato l’impresa più grande della storia del nostro sport, laureandosi campione olimpico dei 100 metri, la gara più prestigiosa in assoluto dei Giochi: non avremmo osato sperarlo nemmeno nel più dolce dei sogni. Come noto, da anni il nuovo Messia dell’atletica azzurra è legato sentimentalmente a, dalla quale ha avuto anche i figli Antony e Megan. I due convoleranno a nozze il prossimo 17 settembre, giorno in cui l’ecuadoriana compirà 28 anni: pare che il matrimonio possa svolgersi sulle rive del Lago di Garda.e lahanno postato unasui rispettivi profili social, nella quale augurano buon anno ai follower: “Happy New Year to ...

