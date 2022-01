Formula 1 - Mercedes e il teaser furbetto (Di sabato 1 gennaio 2022) La Mercedes ha salutato il nuovo anno stuzzicando la curiosità degli appassionati di motorsport, pubblicando quello che a prima vista può essere scambiato come un teaser della monoposto 2022. Ma per vedere forme e colori della W13 che guideranno Lewis Hamilton e George Russell bisognerà aspettare ancora un mesetto. Prototipo standard. Guardando bene la monoposto si possono scorgere le nuove linee dettate dal regolamento 2022, ma si tratta dello stesso modello standard presentato dalla Formula 1 qualche mese addietro. Le monoposto che vedremo in pista quest'anno saranno però diverse da quel prototipo, poiché - seppur il regolamento sia stringente su certe aree gli ingegneri hanno potuto lavorare a diverse interpretazioni del packaging della vettura che vedremo nel dettaglio solo ai test invernali. Anche le monoposto che vedremo durante ... Leggi su quattroruote (Di sabato 1 gennaio 2022) Laha salutato il nuovo anno stuzzicando la curiosità degli appassionati di motorsport, pubblicando quello che a prima vista può essere scambiato come undella monoposto 2022. Ma per vedere forme e colori della W13 che guideranno Lewis Hamilton e George Russell bisognerà aspettare ancora un mesetto. Prototipo standard. Guardando bene la monoposto si possono scorgere le nuove linee dettate dal regolamento 2022, ma si tratta dello stesso modello standard presentato dalla1 qualche mese addietro. Le monoposto che vedremo in pista quest'anno saranno però diverse da quel prototipo, poiché - seppur il regolamento sia stringente su certe aree gli ingegneri hanno potuto lavorare a diverse interpretazioni del packaging della vettura che vedremo nel dettaglio solo ai test invernali. Anche le monoposto che vedremo durante ...

