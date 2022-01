Formazioni ufficiali Watford-Tottenham | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ledi, sfida valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Ildi Claudio Ranieri vuole tornare al successo ma non sarà semplice contro gli Spurs guidati da Antonio Conte. Fischio d’inizio fissato per le ore 16.00 di sabato 1 gennaio. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le: in attesa: in attesa SportFace.