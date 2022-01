Fiorentina | ufficiale l’ingaggio di Ikonè dal Lille Vlahovic potrebbe fino a giugno

(Di sabato 1 gennaio 2022) E': ilha reso nota la cessione di Jonathanalla. Che riprenderà domani, 2 gennaio 2022, la preparazione in vista della partita del 6 gennaio, al Franchi, contro l'Udinese. Vincenzo Italiano ha concesso alla squadra un giorno libero, ma alcuni giocatori hanno deciso di recarsi lo stesso al centro sportivo per allenarsi in palestra: Nico Gonzalez, Lucas Torreira e l'ultimo acquisto Jonathan Ikoné L'articolo proviene da Firenze Post.

Tra poche ore si alzerà il sipario sul calciomercato, sessione invernale. Già due colpi sono stati effettuati: Boga all'Atalanta e Ikonè alla Fiorentina. L'apertura ufficiale delle trattative è fissata a lunedì 3 gennaio mentre la chiusura sarà il 31 gennaio, ancora di lunedì, alle ore 20. Dopo questa data sarà possibile tesserare i ... Ora è ufficiale, Jonathan Ikoné sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club Viola non ha ancora annunciato l'acquisto dell'esterno offensivo, ma oggi il Lille ha comunicato sui suoi canali social l'... FIRENZE – E' ufficiale: il Lille ha reso nota la cessione di Jonathan Ikonè alla Fiorentina. Che riprenderà domani, 2 gennaio 2022, la preparazione in vista della partita del 6 gennaio, al Franchi, ...