Fiorentina Udinese | probabili formazioni e dove vederla

(Di sabato 1 gennaio 2022)è una partita della ventesima giornata di Serie A che si giocherà giovedì 6 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Franchi di Firenze. Le duevogliono inaugurare il 2022 sportivo con una vittoria. Da un lato i ragazzi di Italiano sognano di conquistare l’Europa e perciò sperano nei tre punti. Dall’altro il tecnico ad interim Cioffi vuole continuare a macinare punti, che al momento sono 4 (l’ultima gara contro la Salernitana i bianconeri non hanno potuto disputarla). LeItaliano si affida ancora a Terracciano, Dragowski è ancora assente a causa di un infortunio. In difesa dovrebbe essere confermato il quartetto Odriozola, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo Duncan sfida Castrovilli mentre Torreira e Bonaventura sono sicuri della ...

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Udinese

ASCOLTA Il punto sull': i bianconeri sono tornati al lavoro a Bruseschi, mentre si muove il mercato sul fronte delle uscite L'si avvia a riprendere la stagione con il girone di ritorno, dopo aver concluso in diciannovesima posizione dopo la diciannovesima giornata. Vacanze movimentate in ottica mercato, specialmente ..."La vendita dei biglietti delle gare contro Napoli,e Sampdoria è sospesa - scrive la ... Il Napoli invece ha bloccato la compravendita non soltanto delle partite contro Sampdoria e(...La squadra si sta preparando al campionato. Tra qualche giorno si ricomincerà a dover battagliare in ogni zona d'Italia. Tutti i dettagli ...Salernitana: Se si sblocca la vicenda societaria, parte anche la rivoluzione tecnica. In attesa dei necessari sviluppi societari, la Salernitana è tornata ad allenarsi. Clima sur ...