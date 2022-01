Fiorentina, Nico Gonzalez: “Anno bellissimo, non smettete mai di sognare” (Di sabato 1 gennaio 2022) Attraverso un post su Instagram, Nico Gonzalez ha detto addio al 2021. L’attaccante della Fiorentina ha fatto un bilancio dell’Anno da poco volto al termine, pieno di soddisfazioni. “Se ne va un Anno bellissimo. Avevo tanti obiettivi e molti sono riuscito a raggiungerli. Auguro a tutti voi un felice Anno nuovo e vi dico di non smettere mai di sognare, augurandovi di poter esaudire ogni vostro desiderio” si legge. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Attraverso un post su Instagram,ha detto addio al 2021. L’attaccante dellaha fatto un bilancio dell’da poco volto al termine, pieno di soddisfazioni. “Se ne va un. Avevo tanti obiettivi e molti sono riuscito a raggiungerli. Auguro a tutti voi un felicenuovo e vi dico di non smettere mai di, augurandovi di poter esaudire ogni vostro desiderio” si legge. SportFace.

