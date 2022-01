Fiamme nella baraccopoli di San Ferdinando (Di sabato 1 gennaio 2022) Se non è stata una tragedia lo si deve solo alla prontezza dei pompieri, intervenuti non appena le Fiamme hanno cominciato a distruggere le prime baracche minacciando di espandersi a un cumulo di rifiuti che si trovavano nelle vicinanze. Per la baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, sarebbe stato l’ennesimo dramma dopo gli incendi che in passato hanno distrutto l’accampamento dove da anni trovano rifugio i migranti impegnati nella raccolta delle arance. Questa volta, invece, fortunatamente non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 1 gennaio 2022) Se non è stata una tragedia lo si deve solo alla prontezza dei pompieri, intervenuti non appena lehanno cominciato a distruggere le prime baracche minacciando di espandersi a un cumulo di rifiuti che si trovavano nelle vicinanze. Per ladi San, in provincia di Reggio Calabria, sarebbe stato l’ennesimo dramma dopo gli incendi che in passato hanno distrutto l’accampamento dove da anni trovano rifugio i migranti impegnatiraccolta delle arance. Questa volta, invece, fortunatamente non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

infoitinterno : Botti e fiamme nella notte di Capodanno: bruciati tre furgoni e un camion - CronacheMc : MONTECASSIANO - L'incendio in un'abitazione di via Zaccagnini mentre i due stavano cucinando, sono riusciti ad usci… - antonie85321896 : RT @webecodibergamo: Incendio a Pontirolo nella notte - Scisciano : Campania, In fiamme auto della polizia locale Pomigliano. Ciarambino: “Episodio non frenerà opera di ripristino del… - CN24_tv : Fiamme nella notte nella tendopoli di San Ferdinando, distrutte baracche #SanFerdinando #Incendio #Cn24Tv… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme nella Carcere, due evasi a Vercelli: uno ancora libero ... circondata e aggredita nella notte da un gruppo di persone. Provvidenziale l'intervento,... Read ... Read More News Gruppo attivisti No Tav attacca cantiere in Valsusa: bosco in fiamme 1 Gennaio 2022 Un ...

Un Natale al Sud: la trama, il cast ed il trailer del film con Massimo Boldi in tv a Capodanno ...di Un Natale al Sud sono nuovamente Massimo Boldi e Biagio Izzo che tornano insieme in onda nella ...a che proprio i loro figli decidono di andare in vacanza al sud per conoscere le loro nuove fiamme, ...

Reti da pesca a strascico in fiamme nella notte di San Silvestro LeccePrima Fiamme nella baraccopoli di San Ferdinando Se non è stata una tragedia lo si deve solo alla prontezza dei pompieri, intervenuti non appena le fiamme hanno cominciato a distruggere le prime baracche minacciando di espandersi a un cumulo di rifi ...

Bancarella per la vendita di fuochi pirotecnici distrutta dalle fiamme La struttura era utilizzata per l'esposizione e la vendita fuochi pirotecnici. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco ...

... circondata e aggreditanotte da un gruppo di persone. Provvidenziale l'intervento,... Read ... Read More News Gruppo attivisti No Tav attacca cantiere in Valsusa: bosco in1 Gennaio 2022 Un ......di Un Natale al Sud sono nuovamente Massimo Boldi e Biagio Izzo che tornano insieme in onda...a che proprio i loro figli decidono di andare in vacanza al sud per conoscere le loro nuove, ...Se non è stata una tragedia lo si deve solo alla prontezza dei pompieri, intervenuti non appena le fiamme hanno cominciato a distruggere le prime baracche minacciando di espandersi a un cumulo di rifi ...La struttura era utilizzata per l'esposizione e la vendita fuochi pirotecnici. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco ...