Farioli | trova una nuova panchina dopo l’esonero al Karagumruk

(Di sabato 1 gennaio 2022) avventura per l'allenatore italiano Francesco: resta in Turchia con il Francesco una sistemazione. L'allenatore italiano era stato esonerato dal qualche settimana fa e ora resta in Turchia per una avventura. A rendere il tutto ufficiale l'Alanyaspor sui propri canali, la quale fa firmare il contratto al tecnico italiano che lo legherà al club per due anni e mezzo. Francesco Aytemiz Alanyaspor'umuzda??? https://t.co/TxwdnD5fTu pic.twitter.com/wWncqERkG8— Aytemiz Alanyaspor ??? (@Alanyaspor) December 31, 2021 avventura, dunque, per l'allenatore italiano.