Fa la tinta rossa accesa al cane e posta le foto su TikTok. Commentatori arrabbiati: "Poverino" (Di sabato 1 gennaio 2022) Ha colorato il pelo del suo cane di rosso accesso e su TikTok si è aperto un dibattito: è crudele nei confronti dell'animale? Isa Beastly, questo il nome della ragazza, ha raccontato di aver visto altre persone farlo e potare i video su TikTok. Lei è una hair stylits (forse proprio per questo doveva immaginare il risultato?). Il cane, le cui foto sono diventate virali, è ridotto non benissimo così come la casa dalla ragazza. "Povero cane", "Ma come si può fare una cosa così al cane?", i commenti. Fatto sta che la "moda" di tingere il proprio animale fa sì che i video diventino spesso virali su TikTok. E non è cosa buona. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

