Evade la notte di Capodanno | ricercato il capo della banda delle ville

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nelle stesse ore in cui tutti festeggiavano il nuovo anno, due detenuti sono evasi dal carcere di Vercelli. Una fuga da film, con tanto di sbarre segate e lenzuola annodate per calarsi dal quarto piano

Nella notte di Capodanno un detenuto dell'istituto penitenziario di Vercelli è evaso dal carcere, calandosi con delle lenzuola dal quarto piano dopo aver segato le sbarre della cella in cui trovava. L'uomo, ritenuto un pericoloso rapinatore responsabile di violente rapine in villa, si è calato con delle lenzuola dal quarto piano.