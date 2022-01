(Di sabato 1 gennaio 2022) "Tutti noi ricordiamo la prima volta in cui abbiamo tenuto in mano una banconota in. A 20 anni di distanza, l'è una delle più potenti valute al mondo. L'riflette anche i nostri valori, ...

iconanews : Euro: von der Leyen, valuta potente, forte simbolo di unità - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa 20 anni di #Euro #UrsulaVonDerLeyen: 'L’#Euro è la nostra unità e la nostra forz… - messveneto : Il 20° compleanno dell’euro e l’avvio del semestre francese. Presidente Ue: “La nostra unità è la nostra forza”: In… - billa_silvia2 : Finalmente un bel discorso della Von der Leyen sull'anniversario dell'Euro. Ha parlato di grana senza infiocchettar… - Riparte_Italia : Ursula von der Leyen (presidente Commissione Europea): «L’euro è simbolo della nostra unità e della nostra forza» -

L'riflette anche i nostri valori, come valuta globale per investimenti sostenibili. Ed è un forte simbolo di unità". Lo scrive la presidente della commissione Ue Ursulader Leyen in un post ...ROMA. E' un 2022 carico di sfide quello che attende la presidente della Commissione europea. Nel 20° anniversario dell'introduzione della moneta unica Ursulader Leyen evidenzia che "l'non è solo una delle valute più forti al mondo. È innanzitutto un simbolo. Sulle sue banconote sono raffigurati ponti e porte perché queste due immagini raccontano ...Visto da Bruxelles, il 2022 inizia sotto il segno della Francia di Emmanuel Macron . Il semestre della presidenza francese che apre il nuovo anno darà ancora una volta all'inquil ..."Tutti noi ricordiamo la prima volta in cui abbiamo tenuto in mano una banconota in euro. A 20 anni di distanza, l'euro è una delle più potenti valute al mondo. L'euro riflette anche i nostri valori, ...