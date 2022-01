Esce per andare al cenone di Capodanno: Dario trovato morto in auto (Di sabato 1 gennaio 2022) Doveva festeggiare il Capodanno a casa di amici, quando un malore lo ha stroncato in auto. È morto nel tardo pomeriggio di ieri, Dario Cagnazzo , 61enne, sindacalista della Uil Fpl di Lecce mentre era ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Doveva festeggiare ila casa di amici, quando un malore lo ha stroncato in. Ènel tardo pomeriggio di ieri,Cagnazzo , 61enne, sindacalista della Uil Fpl di Lecce mentre era ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Inter: nessuna risposta da dare ora su PIF (immagino domande). Conferme su gradimento per #Ginter a zero, su un e… - tiberfoxil : @velo_di_maia @ninabecks1 D'Alema non è mai uscito, ha sempre governato il PD per interposte persone, i maggiordomi… - Gerardo08894915 : RT @Giuseppeduro4: ??guardate come mi fa godere questo porco del mio amico etero quando la moglie esce vuole sempre gustarsi il mio culo e i… - chriszeuslg : RT @Giuseppeduro4: ??guardate come mi fa godere questo porco del mio amico etero quando la moglie esce vuole sempre gustarsi il mio culo e i… - panama_31 : RT @Giuseppeduro4: ??guardate come mi fa godere questo porco del mio amico etero quando la moglie esce vuole sempre gustarsi il mio culo e i… -