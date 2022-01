Entusiasmante la fotocamera del Realme GT2 Pro | non vi deluderà

Leggi su optimagazine

(Di sabato 1 gennaio 2022) IlGT2 Pro sarà presentato il 4 gennaio, e presenterà un comparto fotografico di tutto rispetto. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, il device, che aveva già ricevuto la certificazione TENAA (ve l’avevamo raccontato in questo articolo), includerà una triplaposteriore con un sensore principale Sony IMX766 con OIS da 50MP, uno secondario 50MP (FOV da 150°) ed un terzo da 2MP, con tecnologia microscopica. In particolare, il tipster Digital Chat Station ha fatto sapere che ilGT2 Pro godrà di una profondità di campo migliorata di 4 volte con distanza dagli oggetti di circa due volte (gli esperti capiranno di cosa stiamo parlando e le potenzialità messe a disposizione dal produttore cinese nel campo della fotografia mobile). L’OEM cinese offrirà anche la capacità di sapere distinguere gli oggetti inquadrati, ...