Emirati Arabi | trionfo italiano nell’edizione 2021 dei Globe Soccer Awards

(Di sabato 1 gennaio 2022) Si conclude con successo in chiave italiana la 12ma Edizione dei Dubaicon il riconoscimento dei più grandi talenti della stagione. Per il secondo anno di fila nella storia dei Dubai, i tifosi di tutto il mondo sono stati chiamati in prima persona a votare i loro preferiti: numeri da record per i votanti con più di 15 milioni di voti provenienti da più di 210 Paesi del mondo. E sempre i tifosi sulla piattaforma sponsor di TikTok hanno fatto sentire la propria voce da tutto il mondo, designando Robert Lewandowski come il Top Player of the Year. Non a caso il polacco ha ottenuto in questa serata anche il premio speciale in onore della memoria di Maradona come Best Goal Scorer of the Year, un riconoscimento per i suoi 69 goal in tutte le ...