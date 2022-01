Emergenza Covid | Civitavecchia | agli uffici comunali si accede solo tramite appuntamento

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 gennaio 2022)– A seguito dell’innalzamento della curva pandemica a livello nazionale, fino a disposizione contraria il Comune disarà aperto al pubblicosu, per consentire un’adeguata tutela al personale degli, facendo sì che possano svolgere la propria attività in sicurezza evitando assembramenti. L’erogazione dei servizi offerti alla cittadinanza avverrà unicamente attraverso una preventiva prenotazione telefonica al numero 0766 5901, al fine di concordare unin presenza nel rispetto della garanzia dei servizi minimi essenziali. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...