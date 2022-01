Ecco perché Delia Duran non entrerà al Grande Fratello Vip (per il momento…) (Di sabato 1 gennaio 2022) Delia Duran è stata annunciata come nuova concorrente del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex Belli sarebbe dovuta essere già in quarantena per fare il suo ingresso ufficiale nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022. Ecco perché Delia Duran non entrerà al GF Vip Dopo numerose voci e anticipazioni, era saltata fuori anche l’ipotesi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 1 gennaio 2022)è stata annunciata come nuova concorrente delVip. La moglie di Alex Belli sarebbe dovuta essere già in quarantena per fare il suo ingresso ufficiale nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022.nonal GF Vip Dopo numerose voci e anticipazioni, era saltata fuori anche l’ipotesi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

DavidPuente : Vi sblocco un ricordo. Zangrillo: «Ho rispetto per i morti, ma anche per la verità. Ecco perché il Coronavirus è c… - NicolaPorro : ?? Il Paese a rischio paralisi per le assurde regole sanitarie, la stangata bollette in arrivo e la folla guerra al… - fattoquotidiano : Quarta ondata, le feste natalizie fra ansia da ritrovo e sensi di colpa. La psicologa: “C’è maggiore incertezza, il… - victimofmyfeels : @itzilaztana oddio manco troppo perché se per andarci devi venderti gli organi forse tanto ricco non sei ecco ahahhaha - fornessian : @midnightlibr4ry ECCO PERCHÉ NON FARÒ LIVE COMMENTO PERCHÉ NON POSSO CAMPARE CON VOI CHE MI DITE CHE SOFFRIRÒ -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Capodanno 2022, buoni propositi anno nuovo/ Visitare l'Italia in ogni suo angolo! ... non soltanto perché le restrizioni Covid sono meno stringenti se si resta all'interno dei nostri ... Ecco allora che, anche per la salute dei propri occhi, oltre che del proprio portafoglio, ridurre i ...

Il bel gesto di Mourino: ecco con chi ha passato parte dell'ultimo giorno del 2021 Non era presente, invece, a Trigoria Borja Mayoral perché in isolamento per contatto con un positivo. Al tampone di ieri era risultato negativo ed è in attesa dell'esisto del test di oggi che ...

Da complottisti a responsabili, la metamorfosi dei 5S. Ecco perché ora sono i più odiati dai No Vax La Repubblica ... non soltantole restrizioni Covid sono meno stringenti se si resta all'interno dei nostri ...allora che, anche per la salute dei propri occhi, oltre che del proprio portafoglio, ridurre i ...Non era presente, invece, a Trigoria Borja Mayoralin isolamento per contatto con un positivo. Al tampone di ieri era risultato negativo ed è in attesa dell'esisto del test di oggi che ...