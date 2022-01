È morto Calisto Tanzi | visionario ex patron della Parmalat che scalò le vette del successo e precipitò col crac

(Di sabato 1 gennaio 2022) Èa 83 anni l’ex. L’uomo delle iperboli, che portò l’azienda alimentare al top dell’industria del food. E che poi sprofondò neldel 2003, che gli costò il carcere, insieme ad alcuni dei massimi dirigenti dell’impresa. L’imprenditore dalle intuizioni visionarie e delle scalate al vertice, ma anche il manager delle cadute nelle polveri che, dotato di un istintivo fiuto per gli affari, portò lanell’empireo dei marchi più conosciuti al mondo. Ma che poi, con altrettanta spinta propulsiva,nel crollo che culminò nei processi che ne seguirono. Èa 83 anni l’ex...

