E’ di Roma la prima bimba d’Italia nata nel 2022 | si chiama Olivia

(Di sabato 1 gennaio 2022)– E’a neanche un secondo dallo scoccare della mezzanotte, lain Italia dell’anno. La nascita è avvenuta alla Casa di Cura Santa Famiglia di– con la mamma Alexandra e il papà Luca – sta bene e pesa 3,800 chili. Il parto si svolto nella Clinicana di via dei Gracchi, l’unica mono specialistica in ostetricia e ginecologia, che ha registrato il felice record di 2.050 bambini nati nel 2021. Ilè il quinto anno consecutivo nel quale il primo bambino dell’anno nasce nella Capitale alla Santa Famiglia. “Benvenutae grazie alla mamma e al papà per aver scelto la Santa Famiglia per mettere al mondo la loro figlia. Ringrazio di cuore anche l’équipe dei medici e dei ...

