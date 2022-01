Dybala | Brozovic | Ibra | Insigne e 15 big della Serie A che si liberano a fine stagione

(Di sabato 1 gennaio 2022) "Il rinnovo di? So che si sono incontrati e che stanno discutendo come è normale che sia. C'è stata un'investitura su di lui", aveva detto, prima di Natale, Allegri. I problemi fisici dell'...

FBiasin : 10 (su 98) giocatori che 'scadono' tra 7 giorni: #Mbappé (23 anni) #Pogba (28) #Dybala (28) #Kessié (25) #Brozovic… - CalcioWebPuglia : Dybala, Brozovic, Ibra, Insigne e... Le 15 stelle della Serie A che si liberano gratis - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Dybala, Brozovic, Ibra, Insigne e... Le 15 stelle della Serie A che si liberano gratis - Gazzetta_it : Dybala, Brozovic, Ibra, Insigne e... Le 15 stelle della Serie A che si liberano gratis - Dibi76 : RT @SimoneTogna: Possono ora negoziare con altri club: ???? Paul Pogba ???? Kylian Mbappé ???? Luis Suarez ?????????????? Gareth Bale ???? Ousmane Dembélé… -

Continua Paulo(Juventus) Federico Bernardeschi (Juventus) Juan Cuadrado (Juventus) Marcelo(Inter) Ivan Perisic (Inter) Alessio Romagnoli (Milan) Zlatan Ibrahimovic (Milan) Franck ...L'Inter ne ha 8 di cui 3 titolarissimi di questa annata (, Handanovic e Perisic), il Milan ne ha 5 (compresi Romagnoli e Kessie), così come la Juventus (ci sonoe Cuadrado). Non c'è ..."Il rinnovo di Dybala? So che si sono incontrati e che stanno discutendo come è normale che sia. C’è stata un’investitura su di lui", aveva detto, prima di Natale, Allegri. I problemi fisici dell'arge ...Da oggi i calciatori in scadenza di contratto a giugno 2022 con i rispettivi club possono concludere dei pre-accordi (da depositare poi dal 1° febbraio) per ...