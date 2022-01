Dj Khalab | tra ritmi urbani africani e i beat della club culture

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il dj è il perno su cui ruota la cultura deinell’ambitoquale è una figura molto rispettata sia per le sue conoscenze «sotto-culturali» (il termine viene usato con riferimento ad una sottocultura nel senso di cultura bassa e/o subalterna) di cui dispone, che per il ruolo che svolge nel definirle e (ri)crearle. Raffaele Costantino, non è soltanto un fine divulgatore, con la sua finestra sul mondo delle musiche popular che è Musicalbox, il programma radiofonico che conduce … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ricerca e sperimentazione per l'ultima emanazione in ordine di tempo di Raffaele Costantino. «Non esistono scorciatoie in questo mestiere, bisogna formarsi e investire. Lo dico sempre ai più giovani c ...Attraverso il suo progetto Khalab promuove la musica black di matrice jazz e afroamericana, le sue infinite contaminazioni, influenze e declinazioni dimostrando una versatilità che gli permette di pot ...