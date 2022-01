“Dicembre e Valentina”, il nuovo singolo di Maurizio Martinelli: l’intervista (Di sabato 1 gennaio 2022) “Nel brano tratto questo tema velatamente, ma ogni giorno mi convinco sempre più che dietro l’ideologia gender fluid c’è il capitalismo che cerca di infrangere l’ultima frontiera, quella di eliminare le diversità tra i sessi con lo scopo di creare l’individuo unisex, lo schiavo perfetto” Da venerdì 17 Dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Dicembre e Valentina” (Italiana Musica Artigiana), il nuovo singolo di Maurizio Martinelli. “Dicembre e Valentina” è il secondo singolo di Maurizio Martinelli, in cui il cantautore racconta la storia di una persona gender fluid, che vive la propria identità di genere e attrazione sessuale in base alla disponibilità di partner. Essere ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) “Nel brano tratto questo tema velatamente, ma ogni giorno mi convinco sempre più che dietro l’ideologia gender fluid c’è il capitalismo che cerca di infrangere l’ultima frontiera, quella di eliminare le diversità tra i sessi con lo scopo di creare l’individuo unisex, lo schiavo perfetto” Da venerdì 17è disponibile in rotazione radiofonica “” (Italiana Musica Artigiana), ildi. “” è il secondodi, in cui il cantautore racconta la storia di una persona gender fluid, che vive la propria identità di genere e attrazione sessuale in base alla disponibilità di partner. Essere ...

