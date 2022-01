DANZA CON ME: ROBERTO BOLLE IN UNA SERATA CHE LASCIA SENZA FIATO TRA DANZA E MUSICA (Di sabato 1 gennaio 2022) Per il nuovo anno di Rai1 torna il grande show della DANZA di ROBERTO BOLLE e del suo “DANZA con Me”, in onda questa sera, sabato 1 gennaio, alle 21.25 sulla rete ammiraglia. “DANZA con Me” costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che LASCIA SENZA FIATO, attraverso la grande arte della DANZA raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Danze con Me: lo show firmato ROBERTO BOLLE Un’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Anche questa quinta edizione ospita artisti speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 gennaio 2022) Per il nuovo anno di Rai1 torna il grande show delladie del suo “con Me”, in onda questa sera, sabato 1 gennaio, alle 21.25 sulla rete ammiraglia. “con Me” costruisce un mondo parallelo dove per una sera tutto è sospeso, un viaggio straordinario, che, attraverso la grande arte dellaraccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Danze con Me: lo show firmatoUn’andata e ritorno dalla realtà in cui lo spettatore rientra in qualche modo cambiato. Anche questa quinta edizione ospita artisti speciali provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ...

Advertising

RaiCultura : Concerto di Capodanno dal @teatrolafenice di Venezia in diretta su @RaiUno oggi #1gennaio alle 12.20 e su… - raicinque : Concerto di Capodanno da @teatrolafenice Venezia tra poco in diretta su @RaiUno #1gennaio alle 12.25 e in replica o… - RaiUno : Il nuovo anno si apre con quella che è diventata ormai una consuetudine: il grande show della danza di Roberto Boll… - zazoomblog : Danza con Me: Roberto Bolle fa ballare Leosini Borghi e Del Bufalo. Conduce Serena Rossi con Lillo - #Danza… - bubinoblog : DANZA CON ME: ROBERTO BOLLE IN UNA SERATA CHE LASCIA SENZA FIATO TRA DANZA E MUSICA -