Dal nuovo Presidente della Repubblica alla Coppa del Mondo a dicembre | gli eventi importanti del 2022

Leggi su lastampa

(Di sabato 1 gennaio 2022) L'italia sarà da subito impegnata in duerappresentativi del nostro paese: l'elezione delscadenza del mandato di Sergio Mattarella e il Festival di Sanremo. Ma ci saranno anchepolitici internazionali che avranno un'influenza sull'Italia come sul resto delper gli equilibri internazionali, dall'elezione delin Francia, al Congresso del Partito Comunista in Cina e le elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Sarà anche un anno disportivie significativi, come le olimpiadi invernali in Cina o i Campionati deldi Calcio in Qatar, per la prima volta in inverno a causa delle temperature ...