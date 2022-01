Dai Giochi invernali di Pechino ai mondiali in Qatar, lo sport nel 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Il 2022 sarà un altro anno ricchissimo di sport: il Covid e le tante manifestazioni già slittate dal 2020 al 2021, fanno sì che per il secondo anno di fila vivremo importantissime kermesse, su tutte le Olimpiadi invernali di Pechino e i mondiali di calcio in Qatar. Calcio A gennaio riparte la serie A con la caccia all'Inter campione d'inverno. Entra nel vivo anche la Coppa Italia (finale l'11 maggio) e dal 9 gennaio il primo grande appuntamento internazionale, la Coppa d'Africa in Camerun. A febbraio tornano gli ottavi della Champions League, la cui finale è in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. L'appuntamento dell'anno sono ovviamente i mondiali in Qatar che eccezionalmente si svolgeranno durante la prossima stagione, dal 21 novembre al 18 ... Leggi su agi (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Il 2022 sarà un altro anno ricchissimo di: il Covid e le tante manifestazioni già slittate dal 2020 al 2021, fanno sì che per il secondo anno di fila vivremo importantissime kermesse, su tutte le Olimpiadidie idi calcio in. Calcio A gennaio riparte la serie A con la caccia all'Inter campione d'inverno. Entra nel vivo anche la Coppa Italia (finale l'11 maggio) e dal 9 gennaio il primo grande appuntamento internazionale, la Coppa d'Africa in Camerun. A febbraio tornano gli ottavi della Champions League, la cui finale è in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. L'appuntamento dell'anno sono ovviamente iinche eccezionalmente si svolgeranno durante la prossima stagione, dal 21 novembre al 18 ...

Advertising

tupacshakurmofo : RT @Agenzia_Italia: Dai Giochi invernali di Pechino ai mondiali in Qatar, lo sport nel 2022 - Agenzia_Italia : Dai Giochi invernali di Pechino ai mondiali in Qatar, lo sport nel 2022 - 85AleFrau : Dai Giochi invernali di Pechino ai mondiali in Qatar, lo sport nel 2022 - zazoomblog : Calendario sport 2022 dai Giochi olimpici di Pechino ai Mondiali: 12 mesi tutti da vivere - #Calendario #sport… - zazoomblog : Calendario sport 2022 dai Giochi olimpici di Pechino ai Mondiali: 12 mesi tutti da vivere - #Calendario #sport… -