Dai 100 anni di Gucci all’addio a Virgil Abloh | gli eventi di moda che hanno segnato il 2021

Leggi su italiasera

(Di sabato 1 gennaio 2022) Dai 100di. Per lailè stato un anno particolare, ricco di avvenimenti e cambi di poltrona, collaborazioni inaspettate, debutti importanti,versari memorabili e tristi addi. Ma è stato anche un anno in cui il settore si è rimboccato le maniche, lasciandosi alle spalle la bufera del Covid. Dodici mesi di crescita ininterrotta, nei quali l’industria dellaha ritrovato slancio, archiviando l’anno in corso con un fatturato complessivo attorno ai 90 miliardi di euro. Ilverrà ricordato anche per le numerose operazioni di M&A, per i trend lanciati sul palco della musica e per le scelte di alcuni designer. C’è chi ha fatto sognare e chi ha divorziato dal brand ...