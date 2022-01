Cristiano Ronaldo: “Nel 2021 orgoglio Juventus, adesso svolta con il Manchester United” (Di sabato 1 gennaio 2022) Sui suoi canali social, Cristiano Ronaldo ha salutato il suo 2021. In quest’anno, la macchina da gol più forte degli ultimi anni non si è mai fermata, inclusi questi 365 giorni. Ecco le parole di CR7: “Il 2021 sta volgendo al termine ed è stato tutt’altro che un anno facile, nonostante i miei 47 gol segnati in tutte le competizioni. Due club diversi e cinque allenatori diversi. Una fase finale di Euro 2020 giocata con la mia nazionale e in attesa della qualificazione per il Mondiale 2022. Alla Juventus sono stato orgoglioso di aver vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, e di diventare capocannoniere della Serie A. È stato un grande traguardo anche diventare capocannoniere con il Portogallo agli europei. Il mio ritorno all’Old Trafford sarà sempre uno dei momenti più iconici della ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Sui suoi canali social,ha salutato il suo. In quest’anno, la macchina da gol più forte degli ultimi anni non si è mai fermata, inclusi questi 365 giorni. Ecco le parole di CR7: “Ilsta volgendo al termine ed è stato tutt’altro che un anno facile, nonostante i miei 47 gol segnati in tutte le competizioni. Due club diversi e cinque allenatori diversi. Una fase finale di Euro 2020 giocata con la mia nazionale e in attesa della qualificazione per il Mondiale 2022. Allasono statoso di aver vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, e di diventare capocannoniere della Serie A. È stato un grande traguardo anche diventare capocannoniere con il Portogallo agli europei. Il mio ritorno all’Old Trafford sarà sempre uno dei momenti più iconici della ...

