Covid | sospetta positività | Klopp salta sfida col Chelsea

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tampone sospetto per Jurgenche salterà l'incontro di Premier League domani con il. Il tecnico del Liverpool non sarà infatti in panchina e si trova ora in isolamento: l'allenatore ...

Agenzia ANSA

Tampone sospetto per Jurgen Klopp che salterà l'incontro di Premier League domani con il Chelsea. Il tecnico del Liverpool non sarà infatti in panchina e si trova ora in isolamento: l'allenatore ...