Covid oggi Veneto, 14.270 contagi e 12 morti: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 14.270 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 12 morti. Gli attualmente positivi nella Regione sono 103.891, il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 12.395. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 14.270 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 12022. Si registrano inoltre altri 12. Gli attualmente positivi nella Regione sono 103.891, il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 12.395. L'articolo proviene da Italia Sera.

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - Adnkronos : #Zangrillo: "Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi" - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24…

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 gennaio I numeri su casi, ricoveri e morti da Lombardia e Campania, Toscana e Sicilia, Lazio e Puglia, Toscana e Piemonte Il bollettino con i numeri Covid in Italia di oggi, sabato 1 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute - regione per regione - su contagi da coronavirus, ricoveri e morti dopo i casi record ...

E se il Covid, nella sua ultima versione, somigliasse, davvero, a un raffreddore? ... che non sta togliendo risorse per la cura di tutte le altre patologie oltre al Covid. Non dimentichiamoci infatti che l'anno scorso si curava, nel medesimo periodo, una sola malattia. Oggi invece ...

Covid, news. Nuovo record di casi, altre 4 regioni gialle. 5,5 milioni senza vaccino. LIVE Sky Tg24 Buon anno nuovo. Che possa portarci finalmente serenità e salute e liberarci dal Covid Serenità e salute, appunto, quelle che mancano ormai da due anni. Era il marzo 2020 quando il covid-19 iniziava a spaventare tutti noi. E continua a farlo ancora, oggi all'alba di questo nuovo anno.

ATP Cup, domani alle 7.30 Italia-Australia live in esclusiva su SuperTennis I campioni in carica si presentano però senza il numero 5 del mondo Andrey Rublev, che ha contratto il Covid-19, il numero 18 Aslan Karatsev e il doppista Evgeny Donskoy. A parte Daniil Medvedev ...

