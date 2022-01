Covid oggi Toscana, 14.994 contagi: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 14.994 i nuovi contagi registrati in Toscana secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. 66.723 i test effettuati, di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). Ad anticipare i dati su Telegram è il governatore della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 14.994 i nuoviregistrati insecondo ildi, 12022. 66.723 i test effettuati, di cui 22.991 tamponi molecolari e 43.732 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 22,47% (66,4% sulle prime diagnosi). Ad anticipare i dati su Telegram è il governatore della Regione, Eugenio Giani. L'articolo proviene da Italia Sera.

