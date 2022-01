Covid oggi Sardegna, 891 contagi e 1 morto: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 891 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 gennaio 2022 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso. I nuovi casi di positività sono stati confermati sulla base di 4727 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 21267 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 142 (4 in meno di ieri) mentre 8505 sono i casi di isolamento domiciliare (675 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 891 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registra un decesso. I nuovi casi di positività sono stati confermati sulla base di 4727 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 21267 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 142 (4 in meno di ieri) mentre 8505 sono i casi di isolamento domiciliare (675 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella provincia di Oristano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

