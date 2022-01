Covid oggi Lombardia, 37.270 contagi e 37 morti: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 37.270 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 gennaio 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati nella regione altri 37 morti, che portano il totale delle vittime a 35.095 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 284.897 (+ 32.517), mentre i dimessi/guariti sono 934.642 (+ 4.739). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 37.270 ida coronavirus in, 12021, secondo numeri e datideldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati nella regione altri 37, che portano il totale delle vittime a 35.095 dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali positivi sono 284.897 (+ 32.517), mentre i dimessi/guariti sono 934.642 (+ 4.739). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - WestSer : I morti di Covid, oggi, in Italia: «I non vaccinati hanno un tasso di decesso 56 volte più alto di chi ha la terza… - infoitinterno : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 1 gennaio -