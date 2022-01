Covid oggi Italia, nuovo record contagi: variante Omicron corre (Di sabato 1 gennaio 2022) Continuano a crescere i contagi Covid in Italia con la variante Omicron che corre. Salgono incidenza e Rt, sono in aumento i ricoveri nei reparti d’ospedale e l’occupazione delle terapie intensive. Sono altre 4 le regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia) che da lunedì 3 gennaio passeranno in zona gialla dove sono già altri 7 territori (Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano). Il resto dell’Italia resta in zona bianca per ora. nuovo balzo dei contagi, il bollettino Sono stati 144.243 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 155 i morti. Sono stati 1.224.025 i tamponi processati con un tasso di positività all’11,78%%. Sono stati ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Continuano a crescere iincon lache. Salgono incidenza e Rt, sono in aumento i ricoveri nei reparti d’ospedale e l’occupazione delle terapie intensive. Sono altre 4 le regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia) che da lunedì 3 gennaio passeranno in zona gialla dove sono già altri 7 territori (Liguria, Marche, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Calabria, province autonome di Trento e Bolzano). Il resto dell’resta in zona bianca per ora.balzo dei, il bollettino Sono stati 144.243 i nuovida coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 155 i morti. Sono stati 1.224.025 i tamponi processati con un tasso di positività all’11,78%%. Sono stati ...

