Covid oggi Italia, 141.262 contagi e 111 morti: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 1 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 111 morti. Il tasso di positività sale al 13%. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 12.345 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio registrati nel bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Registrati inoltre altri 6 morti. A Roma città i nuovi casi sono 6.752. Da lunedì la regione passerà in zona gialla. Rispetto al 1 gennaio dello scorso anno, si contano 1.598 ricoveri in meno in area medica, 152 in meno in terapia intensiva, 8.870 isolati a ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovida coronavirus in, sabato 12022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 111. Il tasso di positività sale al 13%. I DATI DELLE REGIONI LAZIO – Sono 12.345 i nuovida coronavirus nel Lazio registrati neldi, 12022. Registrati inoltre altri 6. A Roma città i nuovi casi sono 6.752. Da lunedì la regione passerà in zona gialla. Rispetto al 1dello scorso anno, si contano 1.598 ricoveri in meno in area medica, 152 in meno in terapia intensiva, 8.870 isolati a ...

