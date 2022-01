Covid oggi Francia, nuovo record di contagi: 219.126 in 24 ore (Di domenica 2 gennaio 2022) Parigi, 1 gen. (Adnkronos) – nuovo record di contagi in Francia. oggi si sono registrati 219.126 nuovi casi positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è stato pari a 111 portando il bilancio dall’inizio della pandemia a 123.851 morti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati da Santé Publique France. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Parigi, 1 gen. (Adnkronos) –diinsi sono registrati 219.126 nuovi casi positivi al-19. Nelle ultime 24 ore il numero dei decessi è stato pari a 111 portando il bilancio dall’inizio della pandemia a 123.851 morti. E’ quanto emerge dai dati pubblicati da Santé Publique France. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : Covid, le nuove regole su quarantena e Super Green pass sono in vigore da oggi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il… - Ecatetriformis : RT @DslLorenzo: Informazione di servizio: ricordo che ancora oggi il protocollo condiviso per il contenimento e contrasto della diffusione… - zazoomblog : Covid oggi Francia nuovo record di contagi: 219.126 in 24 ore - #Covid #Francia #nuovo #record -