Covid oggi Emilia, 12.255 contagi e 15 morti: bollettino 1 gennaio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 12.255 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 gennaio 2022. Si registrano inoltre altri 15 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 549.175 casi di positività, il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 51.575. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Sono 124 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+8 rispetto a ieri); l’età media è di ... Leggi su italiasera (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 12.255 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 12022. Si registrano inoltre altri 15. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 549.175 casi di positività, il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 51.575. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,7%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. Sono 124 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna (+8 rispetto a ieri); l’età media è di ...

Advertising

borghi_claudio : *Sondaggio* I vostri conoscenti che oggi sapete essere positivi al covid sono: - Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Record di positivi oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24… - MamySwamy : RT @Adnkronos: #Covid oggi Francia, obbligo #mascherine dai 6 anni. - Ludmillabellan : Una domanda Quindi in terapia intensiva adesso ci va solo chi ha il covid e sta malissimo? Le altre malattie/incid… -