Covid oggi Calabria 1 230 contagi | bollettino 1 gennaio

Leggi su italiasera

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 1.230 ida coronavirus in, 12022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 12 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 13.340 tamponi. Gli altri numeri: + 393 guariti, + 825 attualmente positivi, – 4 ricoverati (per un totale di 308) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). Viene, infine, precisato che “dei 9 decessi comunicati, 5 sono avvenuti a domicilio nel mese di dicembre 2021 e si è avuta notiziain seguito a verifiche effettuate sulle schede Istat di morte”. L'articolo proviene da Italia Sera.