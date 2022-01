Covid oggi Abruzzo | 3 926 contagi | bollettino 1 gennaio

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 3.926 ida coronavirus in, 12022, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (di cui 2.317 emersi da test antigenico), di età compresa tra 1 e 95 anni, sono stati rilevati su 7.137 tamponi molecolari (il totale dei test antigenicinon è invece disponibile). Altri 200 guariti, 20.777 attualmente positivi (+3.726), 179 ricoverati in area medica (+1), 21 in terapia intensiva (+1), 20.577 in isolamento domiciliare (+3724). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell’Aquila (497), Chieti (1320), Pescara (1054), Teramo (835), fuori regione (87), in accertamento (132). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.