Covid | news Bollettino | 141 262 nuovi casi e 111 morti Tasso di positività al 13%

(Di domenica 2 gennaio 2022) I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.084.295. Crescono i ricoveri ordinari (+115) e le terapie intensive (+37). Oltre 1 milione gli attualmente positivi. Da lunedì anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla. Ancora 5,5 milioni gli italiani senza vaccino. In vigore le nuove regole per la quarantena. In Europa superati i 100 milioni di contagi registrati dalla scoperta del virus nel dicembre 2019: sono più di un terzo delle infezioni in tutto il mondo