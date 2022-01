Covid | news Bollettino | 141 262 nuovi casi e 111 morti Tasso di positività al 13% LIVE

(Di sabato 1 gennaio 2022) I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 1.084.295. Crescono ricoveri ordinari (+115) e le terapie intensive (+37). Oltre 1 milione gli attualmente positivi. Da lunedì anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia in zona gialla. Ancora 5,5 milioni gli italiani senza vaccino. In vigore le nuove regole per la quarantena

Capodanno sottotono in tutto il mondo a causa della pandemia del coronavirus, con i nuovi picchi legati alla variante Omicron. Le celebrazioni per l'arrivo del 2022 sono state ampiamente cancellate o ...All'Africa Health Research Institute di Durban, in Sudafrica, i ricercatori hanno eseguito uno studio su 13 campioni di sangue di persone che erano state vaccinate o erano guarite dale hanno ...Con l’arrivo del nuovo anno, la maggior parte dei paesi è sull’orlo o nel mezzo di una nuova ondata di infezioni da coronavirus, grazie alla variante del virus Omicron. In tutta l’India sono state imp ...Covid, come è cambiata la quarantena dopo le recenti decisioni del Ministero della Salute? Prima di parlare delle regole, partiamo dal buon senso: se avete avuto un contatto con un ...