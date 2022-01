Covid Lombardia, 37.270 nuovi contagi in un solo giorno (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 37.270 i nuovi casi di Covid in Lombardia , riscontrati sabato 1 gennaio 2022 da 200.196 tamponi, con un rapporto di circa il 18,6%. Sono 25 i nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale ... Leggi su leggo (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 37.270 icasi diin, riscontrati sabato 1 gennaio 2022 da 200.196 tamponi, con un rapporto di circa il 18,6%. Sono 25 iingressi in terapia intensiva, per un totale ...

