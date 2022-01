Covid Italia, pandemia galoppa anche a Capodanno: oltre 141.000 contagi, 111 morti. Oltre 1 milione i positivi oggi nel Paese (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Un dato che porta a Oltre un milione il numero di persone attualmente positive al virus in Italia: 1.021.697 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono 141.262 i nuovidanelle ultime 24 ore. Un dato che porta aunil numero di persone attualmente positive al virus in: 1.021.697 L'articolo proviene da Firenze Post.

