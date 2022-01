Covid Italia, Iss: impennata incidenza sotto 12 anni e fra 16-19 anni (Di sabato 1 gennaio 2022) Contagi Covid in Italia, nell’ultima settimana si osserva un aumento dell’incidenza in tutte le fasce d’età: in particolare nella popolazione di età 12-19 anni e la fascia di età sotto i 12 anni. Lo riferisce l’Iss nel Report esteso sull’andamento del Covid in Italia. “Nella classe di età 6-11 anni si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell’incidenza rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un’impennata nelle ultime settimane. Nell’ultima settimana si osserva anche un’impennata nell’incidenza per la classe di età 16-19 anni” ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022) Contagiin, nell’ultima settimana si osserva un aumento dell’in tutte le fasce d’età: in particolare nella popolazione di età 12-19e la fascia di etài 12. Lo riferisce l’Iss nel Report esteso sull’andamento delin. “Nella classe di età 6-11si evidenzia, a partire dalla seconda settimana di ottobre, una maggiore crescita dell’rispetto al resto della popolazione in età scolare, con un’nelle ultime settimane. Nell’ultima settimana si osserva anche un’nell’per la classe di età 16-19” ...

