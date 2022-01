Covid Italia e variante Omicron, altre 4 Regioni in zona gialla da domani (Di domenica 2 gennaio 2022) I contagi Covid in Italia ormai hanno sfondato la quota di 140mila al giorno, complice la variante Omicron che dilaga nel mondo. Intanto, nel nostro Paese, riflettori accesi sulle nuove regole che sono state definite per la quarantena dopo contatto con positivo e sul passaggio in zona gialla di altre 4 Regioni: il cambio di colore riguarderà questa volta Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, che da domani lunedì 3 gennaio lasciano la zona bianca. Le 4 Regioni fanno salire a 11 il totale delle Regioni e Province autonome in fascia gialla. Il passaggio in zona gialla comporta l’obbligo di mascherina all’aperto, obbligo però che per ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) I contagiinormai hanno sfondato la quota di 140mila al giorno, complice lache dilaga nel mondo. Intanto, nel nostro Paese, riflettori accesi sulle nuove regole che sono state definite per la quarantena dopo contatto con positivo e sul passaggio indi: il cambio di colore riguarderà questa volta Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia, che dalunedì 3 gennaio lasciano labianca. Le 4fanno salire a 11 il totale dellee Province autonome in fascia. Il passaggio incomporta l’obbligo di mascherina all’aperto, obbligo però che per ...

