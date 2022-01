Covid in Italia: 5,5 milioni di persone ancora senza la prima dose (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono oltre 5,5 milioni gli Italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid in Italia: è quanto emerge dal report del governo sui vaccini, aggiornato a questa mattina. In base al monitoraggio – senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni in cui i non vaccinati sono 3.232.473, ma la campagna è partita da poche settimane – sono 5.560.532 le persone che non hanno fatto la prima dose.Venerdì scorso erano 5.683.275 (122.743 in meno). In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.202.480) e in quella 50-59 anni (1.021.601).Nella popolazione tra i 5 e i 19 anni, il 48,91% non ha ancora fatto alcuna dose di vaccino: si tratta di 4.051.289 tra bambini e ragazzi, su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 gennaio 2022) Sono oltre 5,5glini che ad oggi non hanno copertura contro ilin: è quanto emerge dal report del governo sui vaccini, aggiornato a questa mattina. In base al monitoraggio –calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni in cui i non vaccinati sono 3.232.473, ma la campagna è partita da poche settimane – sono 5.560.532 leche non hanno fatto la.Venerdì scorso erano 5.683.275 (122.743 in meno). In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.202.480) e in quella 50-59 anni (1.021.601).Nella popolazione tra i 5 e i 19 anni, il 48,91% non hafatto alcunadi vaccino: si tratta di 4.051.289 tra bambini e ragazzi, su ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia Draghi continua ad essere il principale candidato per il Colle ...all'interno del centrosinistra - potrebbe comportare enormi difficoltà nella lotta al Covid. Il ... Pallottoliere alla mano, nella Lega e in Fratelli d'Italia (i primi a fare il nome dell'ex premier), si ...

Pillola anti covid Merck in arrivo in Italia: come funziona, bugiardino Presto distribuita alle Regioni dalla struttura commissariale di Figliulo: quando, cosa c'è da sapere La pillola anti Covid di Merck è in arrivo in Italia. Ma quando e come funziona? Distribuita alle Regioni dalla struttura commissariale, molnupiravir approderà dal prossimo 4 gennaio. A farlo sapere il 30 dicembre ...

Covid Italia, incidenza record: "Non vaccinati sempre più a rischio" IL GIORNO Cosenza, Prorogata al 31 Gennaio la validità delle parking card per i residenti COSENZA – Il settore trasporti e mobilità del Comune di Cosenza ha prorogato al 31 gennaio 2022 la validità delle parking card per i residenti, in scadenza il prossimo 31 dicembre. I cittadini avranno ...

Perché le pillole anti Covid non saranno decisive contro Covid Non sostituiranno i vaccini, ma soprattutto potrebbero arrivare troppo tardi. L’iniziale entusiasmo per le pillole anti Covid, quando Omicron ...

