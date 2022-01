Covid | Australia | il nuovo anno inizia con record di casi

Advertising

Lo_Zango : La mia esperienza da positivo nel Natale estivo di Sydney: #covid #italianiinaustralia - unpotoscano : E mentre in Australia c’è già chi dice “e anche questo #capodanno ce lo siamo levato dai cojoni” alle 16.50 siamo r… - Unione3Stelle : #melbourneprotests #melbournestorm #Australia: migliaia di persone marciano attraverso la città per protestare cont… - RGargiu : Come va in Australia? È già finito il Covid dioca? - isohprt : miglior capodanno della mia vita comunque australia 31 dicembre 2019 no covid e circondata da surfisti in discoteca -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Australia

Agenzia ANSA

L'ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese: entrambi il Nuovo Galles del Sud e Victoria hanno ...... è la volta delle Olimpiadi, dove l'Italia segna il record di medaglie , ma pesa la paura del. Regno Unito e, ma anche la guerra dei migranti tra Polonia ed Estonia. Nel frattempo l'...(ANSA) - ROMA, 01 GEN - L'Australia ha iniziato il 2022 con nuovi picchi di coronavirus a causa della rapida estensione di un focolaio negli Stati orientali del Paese: entrambi il Nuovo Galles del Sud ...Head will miss the Sydney contest, which begins on Wednesday, after testing positive for Covid-19, and Khawaja is set to play his first test in more than two years.